“Sale temps pour la planète” « Saint-Pierre-et-Miquelon, archipel menacé », mercredi 11 août sur France 5 (vidéo)

Mercredi 11 août à 20:50, France 5 diffusera un nouvel inédit de la 15ème saison de la collection documentaire “Sale temps pour la planète” qui nous emmène cette semaine à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Au cœur de l'Atlantique nord, l'archipel de Saint Pierre et Miquelon subit de plein fouet les bouleversements climatiques.

Déjà victime des conséquences de la surpêche qui a détruit la ressource locale, il doit désormais faire face aux tempêtes et aux inondations de plus en plus violentes au point de menacer l'isthme qui sépare les deux terres principales et d'étudier un possible déplacement du village de Miquelon.

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Martinique, l'envers du paradis ».

Avec ses plages de sable fin bordées par les cocotiers, ses eaux cristallines mais aussi sa végétation luxuriante, la Martinique est l'un des plus beaux joyaux de l'arc antillais.

Une petite île de 400 000 âmes qui attire plus d'un million de touristes chaque année. Mais qui est conscient que 100% de son territoire est classé en zone à risques naturels ? Si elle a été plutôt épargnée par Irma et Maria en 2017, les conséquences d'un ouragan de cette puissance seraient dramatiques. Plus de 16 milliards d'euros de dégâts selon les compagnies d'assurance et combien de pertes humaines ?

En plus des cyclones, séisme, éruption volcanique, submersion marine et coulée de boue font peser de lourdes menaces sur cette île fragile. Une nature de plus en plus imprévisible et violente avec le changement climatique.

L'augmentation du niveau de la mer et les houles cycloniques à répétition font souffrir la côte qui recule inexorablement. A certains endroits, ce sont des quartiers entiers qui ont été engloutis par les eaux et au sud, les plages mythiques des Salines et du Diamant pourraient bientôt n'être plus qu'un lointain souvenir. Rencontre avec celles et ceux qui se battent pour s'adapter à ces bouleversements.