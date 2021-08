« JoeyStarr, l'enfant terrible », mercredi 11 août sur W9 (vidéo)

A voir ou à revoir mercredi 11 août à 21:05 sur W9, « JoeyStarr, l'enfant terrible », un documentaire réalisé par Solveig GUY-COQUILLE.

JoeyStarr, adulé ou détesté, est un pilier du rap français, un producteur, un comédien et un artiste engagé. Il est un touche-à-tout brillant. Plus instinctif que laborieux, JoeyStarr ne construit jamais sa carrière, il improvise, il « balance du contenu ».

En tête du top 5 « des voisins célèbres dont personne ne veut », coincé entre Dieudonné et Le Pen, JoeyStarr est une personnalité plus que controversée. Une œuvre compacte, qui a toujours gardé un même cap : la rébellion. Il a su occuper le terrain artistique et politique avec la même verve, la même opiniâtreté pendant 26 ans. JoeyStarr appartient bel et bien aujourd'hui au patrimoine de la chanson française.

Kool Shen, son binôme et ami de toujours, se confie sur leur début au sein d'NTM, sur l'évolution de leurs relations allant de la fin d'NTM jusqu'à la reformation en 2018.

Alors quel regard peut-on porter sur sa carrière ? Violent, brutal, JoeyStarr est souvent décrit comme tel, mais qui est-il vraiment ? Le rappeur, sans compromis des années 90, est-il toujours « authentik » ? JoeyStarr est-il encore un artiste qui fait bouger les lignes ?

Grâce à ce film, nous allons essayer de comprendre qui est le jaguar et pourquoi cet artiste fascine autant. Des proches exceptionnels, comme Béatrice Dalle, Ramzy ou Cut Killer, reviennent sur l'incroyable parcours de JoeyStarr.

Musiciens, comédiens, réalisateurs et spécialistes donnent un éclairage nouveau sur celui qui fait aujourd'hui partie intégrante du patrimoine de la chanson française.