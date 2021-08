« Top Gear France : les incontournables » : deux inédits jeudi 12 août sur RMC Découverte

A découvir jeudi 12 août à partir de 21:05 sur RMC Découverte, deux épisodes inédits de la série documentaire « Top Gear France : les incontournables ».

Détruire des voitures incassables, course folle en plein Paris, souvenir d´adolescences, épreuves en pleine montagne... Philippe, Bruce et Le Tone relèveront une nouvelle fois des défis plus que loufoques !

21:05 Permis cascade, partie 1



Place au show, au danger, au spectaculaire, nos animateurs passent leur permis cascade ! Grâce à un prof très sympa ils vont pouvoir obtenir le niveau 1 et 2. Vous allez en prendre plein les yeux !

22:15 Permis cascade, partie 2



Nos 3 cascadeurs sont de retour pour le deuxième volet de notre permis cascade. Au programme : le niveau 3 et 4 et, pour cette ultime étape, ils vont aller plus loin et décrocher le sésame pour faire des cascades à Hollywood. Ensuite place à la pratique, avec la Supra dans un remake plus vrai que nature de Fast&Furious.