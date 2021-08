“J'irai dormir chez vous” : Antoine de Maximy arrive le 28 août sur RMC Découverte

C'est à partir du samedi 28 août que vous pourrez découvrir sur RMC Découverte de nouveaux inédits de “J'irai dormir chez vous” avec Antoine de Maximy.

Depuis 17 ans, Antoine de Maximy réalise et incarne la série “J'irai dormir chez vous”. Il parcourt la planète sans aucune préparation, dans le but d’aller dormir chez des gens qu’il rencontre au hasard. Équipé de trois caméras fixées sur lui, il voyage toujours seul et nous fait découvrir les pays qu’il visite au travers de rencontres insolites et surprenantes. Antoine ne sait jamais chez qui il passera la nuit mais son esprit taquin, son culot et sa spontanéité, lui ouvrent bien des portes.

De Cuba, à Bollywood, en passant par la Grèce et l’Iran, les téléspectateurs de RMC Découverte pourront découvrir ou redécouvrir Antoine de Maximy dans ses aventures uniques de globetrotter. Toujours à la recherche des rapports humains et des différentes cultures autour du monde, il nous repartagera les moments intimes, drôles et émouvants, ainsi que les moments dangereux qu’il a vécu. À l’occasion de son arrivée sur RMC Découverte, Antoine dévoilera lors de la diffusion de ces précédentes aventures des anecdotes inédites de tournage et donnera aux téléspectateurs les impressions qu’il en garde aujourd’hui.

Prochainement, de nouveaux numéros inédits de “J'irai dormir chez vous” seront diffusés sur RMC Découverte. L’occasion pour Antoine de Maximy de partir à la découverte de nouvelles destinations !