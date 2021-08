“Les routes de l'impossible” « Centrafrique, à leurs risques et périls », vendredi 13 août sur France 5 (vidéo)

Vendredi 13 août à 20:50, France 5 vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de la collection documentaire “Les routes de l'impossible” qui nous emmène cette semaine en Centrafrique.

En Centrafrique, la guerre civile a fini de déstabiliser un pays à l'équilibre déjà fragile.

La richesse des sous-sols ne ruisselle pas sur le quotidien éprouvant des habitants. Des villes sont quasiment coupées du monde comme celle d’Ngoto… La route qui y mène est un impraticable, les ambulances ne passent plus, alors les évacuations médicales se font à moto ! Un calvaire pour les malades. Une course contre la montre ou plutôt une course contre la mort.

Lors de la dernière guerre civile, beaucoup de taxis et de bus ont été détruits ou volés. Les véhicules manquent, alors certains taxis brousses utilisent des bétaillères ! Compressés, écrasés, secoués dans tous les sens, comme dans une machine à laver. Le trajet est infernal pour les passagers… Mais chacun garde sa bonne humeur même quand il s’agit de passer une nuit à la belle étoile.

Subir les mauvaises pistes n’est pas une fatalité en Centrafrique. La rivière Oubangui fait office d’autoroute… Des eaux plutôt calmes mais souvent meurtrières ! Les baleinières, de grandes embarcations, n’ont rien à envier aux bétaillères ! Les passagers s’y entassent de la même manière et les naufrages sont nombreux ! Moteur hors d’âge qui tombe en panne au mauvais moment, et navigation de nuit sans éclairage, provoquent de terribles accidents… L'équipe de l'émission a vécu en direct l’un de ces naufrages.

En camion, à moto ou en bateau, pour se nourrir, se soigner ou vendre ses marchandises, la vie des centrafricains est une course d'obstacle.

Mais quoi qu’il arrive, les 6 millions de centrafricains se répètent cette maxime « Quel que soit la durée de la nuit, le soleil apparaitra ».

A la suite de cet inédit, France 5 vous proposera de revoir le numéro « Jamaïque, l’île des montagnes bleues ».

La Jamaïque n’est pas seulement le pays du reggae et des plages de sable fin. C’est aussi une île montagneuse recouverte d’une épaisse végétation tropicale. Son réseau routier est dans un état catastrophique.

C’est surtout vrai dans la région des Montagnes bleues où les cols dépassent les 2000 mètres d’altitude. Seuls les plus intrépides osent s’y aventurer. Ou les plus pauvres. Ceux qui n’ont pas le choix et doivent s’y rendre pour aller récolter le trésor du pays : le café Blue Mountain, l’un des cafés les plus chers au monde, près de 200 euros le kilo (vingt fois plus cher qu’un café standard). Un trésor qui se mérite. Pour atteindre les plantations, les pistes détrempées à flanc de ravin transforment chaque voyage en calvaire.

Dans ces Montagnes bleues vivent également des communautés rastas qui ont choisi de vivre en haut des cols les plus inaccessibles. Un choix qui peut s’avérer périlleux au moment des grandes cérémonies quand des centaines de fidèles viennent de toute l’île. Tous n’y parviendront pas.