« Vietnam » : derniers volets à suivre jeudi 12 août sur ARTE (vidéo)

La série documentaire « Vietnam » de Ken Burns et Lynn Novick se poursuit jeudi 12 août à 20:50 avec la diffusion des dernières parties. Une plongée sanglante et creusée au cœur de la tragédie qui a façonné la fin du XXe siècle.

Partie 7 Mer de feu (avril 1969-mai 1970)

Au printemps 1969, 543 482 soldats américains sont au Viêtnam et 40 794 ont perdu la vie. Le moral des troupes est au plus bas.

Hal Kushner et Nguyen Tai, prisonniers de guerre, témoignent de leurs terribles conditions de détention, l’un au Nord-Viêtnam, l’autre au Sud. Un odieux massacre commis par des soldats américains à My Lai en mars 1968 est révélé au public et Carol Crocker, sœur du soldat "Mogie", manifeste contre la guerre.

Le retour au pays est difficile pour le vétéran John Musgrave, qui manque de se suicider. Nixon commence à se désengager du conflit mais envoie en avril 1970 des troupes se battre au Cambodge. Une décision qui rallume les feux de la contestation, avivés par la mort tragique de quatre étudiants à l’université de Kent, Ohi

Partie 8 Guerre civile (mai 1970-mars 1973)

Avec le retrait progressif des troupes américaines, les forces sud-vietnamiennes, désormais seules, tentent en vain de couper la piste Hô Chi Minh au Laos. Leurs pertes sont terribles et, à Hanoï comme à Saïgon, des témoins déplorent la tragédie de cette guerre fratricide.

John Musgrave rejoint le mouvement des Vétérans du Viêtnam contre la guerre, qui se fait entendre à Washington. Neil Sheehan publie dans le New York Times les "Papiers du Pentagone", un rapport confidentiel sur les dessous du conflit qui fragilise Nixon. Le monde entier proteste contre les bombardements massifs lancés par le président américain en réponse à une offensive nord-vietnamienne sur le Sud. Le photographe Nick Ut revient sur le contexte de sa photo d’une fillette brûlée au napalm. Fin 1972, Nixon est réélu haut la main, toujours soutenu par la "grande majorité silencieuse".

Partie 9 L'effondrement (mars 1973 à nos jours)

Alors qu’éclate le scandale du Watergate, la plupart des forces américaines quittent le Viêtnam après la signature d’un accord entre Hanoï et Washington prévoyant le retrait des troupes en échange du retour des prisonniers américains.

Nixon démissionne en août 1973 et les États-Unis réduisent leur aide financière à un Sud-Viêtnam déjà appauvri, qui fait face à un déferlement d’attaques du Nord. Les civils fuient en masse toujours plus au sud, à l’instar de Duong Van Mai Elliott qui évoque l’exil de sa famille lors de la chute de Saigon, le 30 avril 1975.

Le Sud se rend. Le processus de normalisation communiste accable les vaincus et écrase l’économie du pays tout entier, provoquant le départ de 1,5 million de boat people.

Quarante ans plus tard, Vietnamiens et Américains impliqués dans cette guerre en cherchent toujours le sens.