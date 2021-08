« Face au juge » : nouvelle série documentaire à découvrir vendredi 13 août sur RMC Story

Vendredi 13 août à 21:05, RMC Story débutera la diffusion d'une nouvelle série documentaire britanique à succès : « Face au juge ».

« Face au juge » met en scène dans chaque épisode plusieurs cas dépeignant des problèmes de la vie quotidienne. Toujours en production, elle compte aujourd’hui plus de 800 épisodes et plusieurs spin-offs.

Des couples séparés qui se disputent la garde du chien, des voisins en guerre pour une clôture de jardin ou des amitiés brisées à cause de prêts d’argent ; toutes ces histoires font partie du quotidien du juge Rinder. Avec son esprit vif, ses remarques amusantes et son expertise juridique, le juge préside ce tribunal à sa manière et ses décisions sont définitives !

Dans le premier épisode, découvrez les 2 premières affaires de notre juge. Nous commençons avec Phillip qui, après avoir prêté de l’argent à son amie endettée Gemma, demande le remboursement. Elle refuse en mettant en avant sa situation compliquée. Enfin, Patrick et Connor, deux amis, sont en conflit suite à la vente d’une voiture.

Cette série met en avant l’importance de la justice de proximité, qui se développe de plus en plus, notamment en France.

Découvrez les 3 premiers épisodes inédits de « Face au juge » le vendredi 13 août à 21:05 sur RMC Story.