“Faites entrer l’accusé” : « Trois hommes et un magot », dimanche 15 août sur RMC Story

Dimanche 15 août à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la série documentaire “Faites entrer l'accusé” de 2010 : « Trois hommes et un magot ».

À 71 ans, Francine Véran-Raspini gérait d'une main de fer sa petite fortune immobilière avec son fils de 47 ans, Marc. Ils ont été tués en mars 2002.

Les auteurs du crime sont un père et son fils, les Gauvins, qui voulaient s’emparer de leur fortune. Mais le butin du vol est trop maigre et les Gauvin décident de falsifier des chèques avec un complice, un certain Philippe Dubois. Ces faux chèques ont attiré sur eux l'attention de la police.

Au premier procès, comme en appel, ils sont tous reconnus coupables.