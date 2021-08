“Une maison, un artiste” : Dora Maar, la recluse des Ménerbes, dimanche 15 août sur France 5

Écrivains, chanteurs, peintres… Cette nouvelle saison de “Une maison, un artiste” sur France 5 revisite la vie et le parcours de quelques grands noms du monde des arts et de la culture, en dévoilant les maisons qui ont marqué leur existence et nourri leur imaginaire. Ce dimanche 15 août le sixièùe épisode vous propose de découvrir la demeure de Dora Maar, la recluse des Ménerbes.

Nostradamus, le prophète de Salon de Provence disait que Ménerbes ressemblait à un navire dans l’océan des vignes. Au milieu de ce navire de pierres, une bâtisse du 19ème siècle s’élève à flanc de falaise. Cette édifice noble, à la façade d’apparence austère, a appartenu à Dora Maar. Pour la plupart, elle est la muse de Picasso, la célèbre « Femme qui pleure », mais Dora Maar fut aussi une photographe engagée, une femme indépendante, une figure du surréalisme, artiste peintre et religieuse mystique à la fin de sa vie. Cette maison, c’est un cadeau de Picasso à Dora. Loin de Paris, loin de lui… Comme une invitation à la réclusion volontaire d’une amoureuse trop gênante… Cet été, “Une maison, un artiste” ouvrirra également les portes des demeures de Azzedine Alaia, Pierre Cardin, Michel Legrand et Louis Pasteur.