Jeudi 19 août à 20:50 sur France 5, Philippe Gougler vous proposera de découvrir un nouvel inédit de la série documentaire “Des trains pas commes les autres” qui nous emmène cette semaine en Lituanie.

A l'Est de l'Europe, on trouve les Pays Baltes, souvent méconnus et qui pourtant nous réservent bien des surprises ! Ce nouvel épisode part à la découverte de la Lituanie, de ses traditions et de ses paysages surprenants.

Le voyage de notre globe-trotter ferroviaire démarre dans une petite ville de province. Philippe se met tout de suite dans l'ambiance : un tank est garé juste devant la gare... Ce char est le joujou d'un passionné d'objets militaires et collectionneur de blindés. Philippe en profite pour faire un petit tour à bord de ce taxi pas comme les autres.

De retour à la gare, il prend le train. La Lituanie est traversée par des lignes ferroviaires qui trouvent leurs origines dans l'ancienne Union Soviétique. Le premier arrêt de Philippe a lieu en gare de Šiauliai afin d'aller à la découverte d'un lieu de pèlerinage connu dans tout le pays, la colline des Croix.

Après cette halte, direction la mer Baltique. Philippe y découvre des paysages dignes des tropiques avec de longues plages de sable blanc et la lagune de l'isthme de Courlande.

Direction ensuite le nord-est de la Lituanie, où l'on trouve une petite pépite pour les amoureux de trains : une ancienne ligne de fret devenue un trésor du patrimoine culturel lituanien. Sur ces rails roule tous les week-end un petit train touristique qui fait le bonheur des Lituaniens en balade.

Philippe découvre ensuite la capitale de la Lituanie, Vilnius, une ville au charme fou. Non loin de la capitale, on trouve une autre région faite de lacs et de forêts de pins. Direction Trakai et son célèbre château de briques rouges posé au milieu d'un immense lac.

En s'éloignant un peu, dans les villages alentours, Philippe tombe sur un pleureur. Les pleureurs sont des hommes payés pour venir pleurer sur les tombes. Une bien étrange tradition...

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro sur le Costa Rica.

Direction le Costa Rica. Ce pays d'Amérique centrale coincé entre l'Atlantique et le Pacifique est un formidable terrain de jeux pour les amoureux de la nature mais aussi pour notre globe-trotter des trains, Philippe Gougler. Il y découvre des habitants qui, à l'aide du système D, exploitent les rails pour transporter des vaches.

Direction ensuite San Jose, la capitale, Philippe y rencontre Lincy, une femme cow-girl passionnée par le rodéo ! Le lendemain, Philippe se rend à la gare « Atlantique » de San Jose et prend le train pour Cartago, l'ancienne capitale du Costa Rica. Dans ce train brinquebalant, les voyageurs ont une philosophie très locale à base de « pura vida » la vie pure ! Tout un programme.

Arrivé sur la côte atlantique, notre voyageur a décidé d'aller à la rencontre des indiens Cabecar et notamment Sebastian. Cet Indien étudie les serpents les plus venimeux de la jungle.

Mais le Costa Rica c'est aussi le royaume des exploitations de bananes, les ouvriers y ont inventé un système très ingénieux de rails suspendus afin de transporter les régimes tirés par des mules ! De véritables trains de fruits vraiment pas comme les autres.

Enfin, le voyage de Philippe se termine sur la côte pacifique, direction la presqu'île de Nicoya. C'est le royaume des centenaires. Ici, l'espérance de vie est une des plus longues au monde...