« Collège pour enfants obèses : une année pour réussir », jeudi 19 août sur TFX

Jeudi 19 août à 21:05, Karine Ferri vous proposera de voir ou de revoir sur TFX le documentaire « Collège pour enfants obèses : une année pour réussir ».

Ils sont ados, et tous ont 20, 30 ou 40 kilos en trop. A seulement 12 ans, certains pèsent déjà plus de 110 Kilos.

Dans ce documentaire, à la fois touchant et plein de vie, Karine Ferri vous emmène à la découverte d’un établissement vraiment pas comme les autres : « Les Oiseaux », à Sanary-sur-Mer, dans le Var.

Situé au sein même d’un hôpital, dans ce lieu comme il en existe peu en France, les patients sont des ados et tous un point commun : ils souffrent d’obésité.

Il s’agit, en quelque sorte, du premier hôpital-collège pour enfants obèses de France dans lequel les adolescents vont non seulement suivre une scolarité normale mais ils vont en plus apprendre à manger de manière équilibrée et à prendre soin de leur corps.

Avec autant de kilos en trop, leur santé est en parfois danger. Pour d’autres, notamment les jeunes filles, il s’agit aussi de retrouver l’estime de soi car à cause de leur poids, beaucoup ont subi les moqueries de leurs camarades, voire du harcèlement…

Toutes et tous sont déterminés à perdre du poids et à retrouver confiance en eux. Le défi s’annonce difficile puisqu’ils vont devoir changer toutes leurs habitudes et se soumettre à des activités physiques intensives. A la fin de l’année, ils repartiront chez eux…

Une année pour maigrir, une année pour revivre avec beaucoup de sacrifice pour certains d’entre eux... Suivez le combat de ces adolescents au courage extraordinaire.