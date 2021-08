« 13 novembre : l'audience est ouverte », dimanche 5 septembre sur France 5

Pour la première fois, victimes, familles, policiers, procureurs, juges et avocats racontent leur quête de vérité et de justice, de la nuit des attentats du 13 novembre 2015 jusqu’aux derniers préparatifs du procès qui s’ouvre le 8 septembre.

France 5 propose des programmations événementielles à l'image du film « 13 novembre : l'audience est ouverte » .

Les attentats du 13 novembre 2015 ont profondément marqué la France, avec 131 morts et des milliers de blessés, au Stade de France, sur les terrasses parisiennes et au Bataclan.

Dès les premières heures de cette soirée tragique, policiers et magistrats ont débuté un long et minutieux travail d’enquête. Traque des fugitifs, exploitation des données numériques, coopération avec la Belgique et une dizaine d’autres pays : les juges ont pu remonter les pistes, interpeller des suspects importants, et identifier les commanditaires, au plus haut niveau de l’Etat islamique en Syrie.

Près de six ans plus tard, le plus grand procès de terrorisme que la France n’ait jamais connu s’ouvre pour une durée prévue de 7 mois. Une grande salle a été spécialement construite, au cœur de l’ancien palais de justice de Paris, dans l’île de la Cité, pour juger les 14 accusés présents, avec 1700 parties civiles et plus de 300 avocats.

Du secret de l’enquête aux coulisses du palais de justice, tous les acteurs de ce procès historique témoignent de leurs attentes et des enjeux de la justice face à la barbarie terroriste.

Les témoins du film :

Des victimes et leurs familles :

Faustine et Fabienne, compagne et sœur de Jean-Jacques, décédé a Bataclan

Nadia, mère de Lamia, décédée à la Belle Equipe

Sylvie et Mélissa, sœur et nièce de Frédéric, décédé au Bataclan

Aurélia Gilbert, rescapée du Bataclan

Arthur Dénouveaux, rescapé du Bataclan, Président de l’association LifeForParis

Philippe Duperron, père de Thomas, décédé au Bataclan, Président de l’association 13ONZE15 Fraternité et Vérité

Des avocats :

Gérard Chemla, avocat de victimes du 13 novembre 2015

Claire Josserand-Schmidt, avocate de victimes du 13 novembre 2015

Frédérique Giffard, avocate de victimes du 13 novembre 2015

Héléna Christidis, avocate de victimes du 13 novembre 2015

Xavier Nogueras, avocat de Mohamed Amri (mis en cause)

Léa Dordilly et Simon Clémenceau, avocats de Adel Haddadi (mis en cause)

Karim Laouafi, avocat de Muhammad Usman (mis en cause)

Des magistrats et enquêteurs :

François Molins, Procureur de la République de Paris (2011-2018)

Jean-François Ricard, Procureur National anti-terroriste, Paris

Christophe Teissier, juge d’instruction anti-terroriste (2009-2018), en charge du dossier, Paris

Jean-Marc Herbaut, juge d’instruction anti-terroriste, en charge du dossier, Paris

David De Pas, juge d’instruction, coordonnateur du pôle anti-terroriste, Paris

Frédéric Van Leeuw, Procureur Fédéral de Belgique, Bruxelles,

Isabelle Panou, juge d’instruction anti-terroriste, Bruxelles

Claude Fontaine, directeur général de la Police judiciaire fédérale belge (2014 – 2019)

Catherine Champrenault, Procureure Générale de la Cour d’Appel de Paris

Jean-Michel Hayat, Premier Président de la Cour d’appel de Paris

Régis De Jorna, Président de Cour d’Assises à Paris

Egalement :

François Hollande, Président de la République (2012-2017)

Charlotte Piret, journaliste Service Enquêtes et Justice de France Inter

Anne-Claire Néron, directrice de l’Agence Publique pour l’immobilier de la Justice

Léo Kahn, Chef de projet à l’Agence Publique pour l’immobilier de la Justice.