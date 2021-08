« La grande histoire des peuples d'Amérique », samedi 21 août sur ARTE

De l'Alaska jusqu'au Brésil, plongée dans la vie quotidienne des premiers peuples des Amériques, entre culture, science et spiritualité. En quatre épisodes, une odyssée spectaculaire au fil de treize mille ans d'histoire à découvrir sur ARTE samedi 21 & 28 août.

Episode 1 Des grottes au cosmos

Les premiers Américains avaient constitué un réseau social unique, reliant leurs communautés de l'Alaska au Brésil. De récentes découvertes scientifiques nous apprennent que les cités gigantesques de ces premiers peuples étaient alignées sur les étoiles (Chaco, Uxmal, Teotihuacán et Palenque au Mexique, Cuzco et Chavín de Huantar au Pérou, Cahokia aux États-Unis…)

Des grottes de la jungle amazonienne aux déserts du Nouveau-Mexique, une myriade d'histoires, partagées entre différentes tribus, se dévoilent.

Episode 2 Nature et démocratie

Les ancêtres de la tribu Onondaga se servaient d'une ceinture de perles de coquillages pour sceller des traités : une méthode qui aurait inspiré les Pères fondateurs des États-Unis.

Puis, le documentaire nous emmène dans les villes de la jungle mexicaine, avant une étape dans des temples souterrains au Pérou, et une cérémonie de potlatch (don), dans le nord-ouest du Pacifique. Des recherches archéologiques et des récits indigènes permettent d'en savoir plus sur le pouvoir caché de la culture la plus répandue au monde : le maïs.

Splendeur d'un passé oublié

Treize mille ans d'histoire pour ce "Nouveau Monde"… Longtemps aveuglés par l'ethnocentrisme, les historiens redécouvrent la mine d'or que constitue l'étude des premiers peuples des Amériques. Un monde ancien, sophistiqué et splendide, où 100 millions de personnes vivaient selon leurs propres codes scientifiques, religieux, artistiques et culturels, sans contact avec l'Europe, l'Asie ou l'Afrique.

Réalisée avec la participation active des communautés amérindiennes, mêlant paysages sublimes et animations dérivées de dessins tribaux, cette série documentaire explore la splendeur d'un passé oublié, qui résonne encore aujourd'hui dans les croyances religieuses des peuples autochtones.