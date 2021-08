“Une maison, un artiste” : Azzedine Alaïa, 18 rue de la Verrerie - Paris, dimanche 22 août sur France 5

Écrivains, chanteurs, peintres… Cette nouvelle saison de “Une maison, un artiste” sur France 5 revisite la vie et le parcours de quelques grands noms du monde des arts et de la culture, en dévoilant les maisons qui ont marqué leur existence et nourri leur imaginaire. Ce dimanche 22 août le septième épisode vous propose de découvrir la demeure de Dora Maar, la recluse des Ménerbes.

Azzedine Alaïa, connu dans le monde de la mode comme le maître de la couture s’installe dans un ensemble industriel de plus de 4 000m2 dans le Marais dans les années 90. « Ici, il y aura tout" dit-il : Ses studios de création, une grande verrière pour accueillir ses défilés, sa boutique ainsi que ses appartements privés et ceux de son compagnon. Mêlant vie personnelle et vie professionnelle, il a su faire de sa maison une médina parisienne devenue presque aussi légendaire que ses collections. Cet été, “Une maison, un artiste” ouvrirra également les portes des demeures de Pierre Cardin, Michel Legrand et Louis Pasteur.