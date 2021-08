« Moscou 1941 : Les voix de la mémoire », mardi 24 août sur ARTE

Mardi 24 août à 21:05, ARTE vous propose une incursion au cœur de l’histoire à travers les écrits intimes des Moscovites de 1941, rédigés alors que l’armée allemande marchait sur la capitale.

Il y a quatre-vingts ans, le 22 juin 1941, la Wehrmacht envahissait l’Union soviétique et avançait sans répit à travers les terres russes, menaçant, puis assiégeant Moscou. Ce documentaire présente cette période charnière du XXe siècle sous un angle historique singulier, donnant vie – grâce à un chœur de voix – aux lettres et aux journaux intimes des Moscovites de l'époque.

Rares sont pourtant les documents qui ont subsistés, car dans le contexte de terreur qui régnait en URSS, les écrits personnels étaient bien souvent détruits par leurs auteurs, de crainte qu’ils ne deviennent compromettants. Les espoirs et inquiétudes, joies et difficultés de nombreux intellectuels, diplomates, fonctionnaires et observateurs étrangers sont révélés, offrant un précieux témoignage de leur vie au jour le jour, dans une ville à feu et à sang.

Regorgeant d’observations, de commentaires et de confessions, ces récits narrés sur fond d’images d’archives reconstituent, à travers l’expérience de ses habitants, le siège d’une capitale jusque dans ses heures les plus sombres – entre bombardements allemands, survie dans une métropole détruite et effort de guerre surhumain.