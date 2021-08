« Françoise Dolto, au nom de l'enfant » à revoir mardi 24 août sur France 2

Dans le cadre sa programmation « L'enfance avant tout », France 2 vous propose de voir ou de revoir mardi 24 août à 23:10 le document « Françoise Dolto, au nom de l'enfant » réalisé par Virginie Linhart.

Entre 1976 et 1978, la psychanalyste Françoise Dolto anime tous les jours sur France-Inter "Lorsque l’enfant paraît". Ces dix minutes radiophoniques consacrées à l’éducation remportent un succès fulgurant et vont révolutionner le rapport à l’enfant de toute une société. Elles sont le point de départ d’un film qui, grâce à un fond d’archives inexploré jusqu’alors, retrace la vie et le génie clinique de Françoise Dolto.

Résumé du document

A travers cette émission, c’est quarante ans de pratique thérapeutique, basée sur l’écoute et la parole, que Françoise Dolto met au service du plus grand nombre. Elle a toujours considéré le bébé comme une personne à part entière. Elle n’a cessé de répéter qu’il fallait expliquer les choses comme elles sont aux enfants. Des convictions qui semblent aller de soi aujourd’hui, mais qui n’ont pas toujours été acquises. Des certitudes liées à l’enfance singulière de Françoise, qui a dû prendre très jeune son destin en main pour échapper à la folie maternelle. Tourné dans le cabinet de Françoise Dolto, reconstitué en studio pour les besoins du film, illustré par des archives personnelles jusqu’alors inédites, ce documentaire retrace la vie et le génie clinique d’une femme qui s’est toujours battue « au nom de l’enfant ».

Note d'intention de la réalisatrice

Une dizaine d’extraits de l’émission scandent le récit en images d’archives que nous consacrons à la vie de Françoise Dolto. Ce principe narratif permet d’abord de plonger immédiatement dans ce qui fait la totale singularité de la psychanalyste en mettant l’accent sur son écoute, son expérience, sa façon de parler et d’expliquer. Il permet de suspendre le cours linéaire du récit biographique, de l’éclairer, de jouer d’allers et venues, de flash back entre le vécu de Dolto, sa pratique et ce qu’elle dit à la radio. C’est ce que Dolto dit et écrit sur sa vie qui nous permet de la retracer, en mettant en avant les épisodes fondateurs de sa trajectoire.

Ce récit est construit à partir d’archives, inconnues du grand public et enfin accessibles. Ces matériaux nouveaux offrent enfin la possibilité de proposer un portrait à la fois ambitieux et patrimonial sur Françoise Dolto qui n’existait pas jusqu’alors. Trente ans après la disparition de la psychanalyste, c’est l’occasion de rappeler la parole de Dolto qui offre aujourd’hui encore une formidable boîte à outils pour la compréhension de nos enfants au quotidien autour de cette question universelle : comment les élever ?