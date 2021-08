« Le char de combat, une arme centenaire », mardi 24 août sur ARTE

Mardi 24 août à 22:25, ARTE vous propose une retour en images sur l'histoire d’une redoutable machine de guerre, lancée en pleine Première Guerre mondiale, il y a un peu plus d'un siècle.

Évoquant la puissance et l'invincibilité, le char de combat compte parmi les inventions qui ont le plus influencé la stratégie militaire au XXe siècle. Son rôle décisif lors de nombreuses batailles a profondément modifié la psychologie de la guerre.

En 1918, la première attaque massive de blindés dans l’histoire de l’humanité permet de limiter les pertes humaines et confère au char d’assaut le statut d’arme incontournable, et même d'instrument de propagande. Peu à peu, le char de combat, devenu le fer de lance d'une majorité de conflits terrestres, se fraie un chemin dans la culture populaire.

Tantôt arme, tantôt emblème, il se transforme encore pendant la guerre froide : après l'entrée des tanks soviétiques à Budapest (1956) puis à Prague (1968), il est perçu comme l'outil par excellence d’un système autoritaire brutal et devient pour les mouvements contestataires des années 1960 et 1970 un symbole d’oppression politique, qu'il s'agisse du communisme à l'est, ou du complexe militaro-industriel à l'ouest.

Alors que le blindage des voitures de police, notamment lors des manifestations, fait désormais de plus en plus penser à des tanks, retour en images sur les débuts et l’évolution de ces monstres d’acier centenaires.