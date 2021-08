A découvir dans la case documentaire “L'heure D” de France 3 mercredi 25 août à 23:35, le film « Sur terre ou ailleurs » réalisé par Marc Picavez.

Au cœur de l'été, sur un campus déserté par les étudiants, une quinzaine de jeunes aux parcours multiples se rencontrent pour écrire et créer ensemble un spectacle associant danse et numérique. Parmi eux se trouvent des migrants.

Pendant un an, ce documentaire réalisé par Marc Picavez a suivi l'aventure.

Par-delà le spectacle, aux côtés de Charles, Sahra et Youssouf, le film dresse le portrait d'une jeunesse sans frontières, exilée ou non, enthousiaste, et qui se prépare un avenir commun.