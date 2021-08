“Des Trains pas comme les autres” : spéciale « 10 ans », jeudi 26 août sur France 5 (vidéo)

Depuis la Cité du train à Mulhouse, Philippe Gougler nous embarque à bord de 10 saisons de voyages ferroviaires, de rencontres, et d'évasion... Un moment privilégié avec le voyageur qui livre ses impressions, ses histoires de voyage, et raconte des instants magiques et uniques vécus lors de ses aventures. Un carnet de voyage de 10 ans pas comme les autres avec Philippe Gougler à revoir jeudi 26 août à 20:50 sur France 5.

59 numéros “Des Trains pas comme les autres”, une soixantaine de pays parcourus à bord de trains incroyables, légendaires ou de tous les jours, des milliers de rencontres... Philippe Gougler, le globe-trotteur ferrovipathe, retrace dans ce grand périple en train à travers le monde ces voyages exceptionnels. Il révèle ses souvenirs les plus spectaculaires, les plus touchants, les plus drôles... A bord de trains mythiques comme la micheline de Madagascar ou le train des nuages en Argentine, Philippe Gougler dévoile les secrets de ces dix années aux quatre coins du monde. Anecdotes de tournage, coulisses inédites et rencontres incroyables, ce film met à l'honneur des images de tous les continents, des forêts enneigées de Finlande, au désert namibien, et même des Andes… Pour tout savoir sur “Des Trains pas comme les autres”, embarquement immédiat pour un grand tour du monde rempli d’émotions… Le train c'est pas mal !

