« Elles ont brillé à la télé : que sont-elles devenues ? », jeudi 26 août sur TFX

Jeudi 26 août à 21:05, Karine Ferri propose de découvrir ce que sont devenues des femmes qui ont toutes marqué l’histoire de la télévision.

Elles ont connu la célébrité, certaines étaient même de véritables stars, reconnues et adulées partout en France. Comme la chanteuse et vedette de la télé-réalité, Eve Angeli ou les comédiennes Camille Raymond et Magalie Madison, deux stars de la série « Premiers Baisers », ou encore Titia l’hôtesse sexy de l’émission « Tout le monde en parle » et enfin Véronique de Villèle la présentatrice culte de « Gim Tonic ».

Pendant des années à travers le petit écran, toutes ont fait partie de notre quotidien mais aujourd’hui, des années après, que sont-elles devenues ? Comment ont-elles vécu de ne plus être devant les projecteurs ?

Dans ce document inédit, toutes ont accepté de dévoiler les secrets de leur nouvelle vie. Et attendez-vous à des surprises !