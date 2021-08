« Classic Albums - Tears for Fears "Songs from the Big Chair" » vendredi 27 août sur ARTE

Sorti en 1985, le deuxième album studio de Tears for Fears a valu une consécration planétaire au groupe britannique. Retour sur la genèse d’une pépite de la new wave vendredi 27 août à 22:25 sur ARTE.

Avec "Songs From the Big Chair", Tears for Fears livrait, en 1985, ce qui allait devenir un classique de la new wave, méritant de figurer dans toute bonne discothèque.

Formé en 1981 par Roland Orzabal et Curt Smith, bientôt rejoints par Ian Stanley (claviers) et Manny Elias (batterie), le groupe britannique originaire de Bath émerge en 1982 avec le single "Mad World", un tube qui trouve sa place l’année suivante dans leur premier album, The Hurting. Deux ans plus tard, le groupe enfonce le clou avec Songs from the Big Chair, dans lequel les titres "Shout" et "Everybody Wants to Rule the World" deviennent des succès planétaires.

Album phare

Revenant sur la création de cet album phare, le documentaire de la collection "Classic Albums" de la BBC réunit les interviews des principaux membres du groupe ainsi que de leurs proches collaborateurs, notamment les producteurs Chris Hughes et Dave Bascombe.

Des archives et une playlist de titres choisis – les incontournables, mais pas seulement – mettent en lumière l’originalité de la production d’un groupe qui a connu la consécration dans les années 1980.