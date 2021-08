“Une maison, une légende” : Louis Pasteur, sa maison laboratoire d’Arbois, dimanche 29 août sur France 5

Écrivains, chanteurs, peintres… Cette nouvelle saison de “Une maison, un artiste” sur France 5 revisite la vie et le parcours de quelques grands noms du monde des arts et de la culture, en dévoilant les maisons qui ont marqué leur existence et nourri leur imaginaire. Ce dimanche 29 août France 5 vous propose de découvrir la demeure de Louis Pasteur.



Lorsque le scientifique à la renommée universelle Louis Pasteur prend en 1882 ses quartiers d’été comme chaque année, dans sa maison d’enfance à Arbois dans le Jura, il est désormais propriétaire de l’intégralité de la maison. Il a 60 ans, lorsqu’il récupère la maison de son père qu’il partageait avec sa sœur. Il a également racheté la maison mitoyenne et se plait à nommer l’ensemble avec fierté « mon château de la Cuisance » du nom de la rivière qui la borde. Louis Pasteur et sa femme font réaliser d’importants travaux dans la maison pour y accueillir confortablement leurs enfants et petit-enfants. Louis Pasteur leur aménage des grandes chambres, choisissant lui-même le mobilier, la tapisserie et toute la décoration. C’est une maison de vacances, mais de vacances studieuses où Louis Pasteur fera même aménager un grand laboratoire pour continuer ses recherches lorsqu’il vient se ressourcer dans la maison de son enfance, dans son Jura natal. Il y effectuera des recherches sur les maladies du vin, sauvant la viticulture française et y mettra au point le fameux procédé de la pasteurisation pour éliminer les germes des vins. Cet été, “Une maison, un artiste” ouvrirra également les portes des demeures de Pierre Cardi et Michel Legrand.