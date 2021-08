« Météo Alerte » : nouvelle série documentaire à découvir sur RMC Story lundi 30 août

Lundi 30 août à 21:05, RMC Story débutera la diffusion de « Météo Alerte », une nouvelle série documentaire inédite qui se focalise sur les phénomènes et changements climatiques majeurs de ces dernières années.

Entre préoccupations écologiques et sociétales, des experts prennent la parole à tour de rôle et reviennent sur les causes de ces anomalies et les potentielles solutions pour y mettre fin.

Dans les deux premiers épisodes, découvrez deux phénomènes qui inquiètent les professionnels du climat. Tout d’abord les sécheresses. Elles peuvent se développer dans presque tous les types de climat, notamment en France où l‘été 2011 a été marqué par une grande sécheresse dévastatrice. Le premier d’une longue série d’étés de plus en plus secs, et de plus de plus en plus inquiétants…

L’épisode suivant se concentre sur les inquiétudes du réchauffement climatique et des canicules. Les scientifiques estiment que les phénomènes de vagues de chaleur vécues aujourd'hui comme des événements catastrophiques exceptionnels deviendront d’ici 2050 la norme. Quelles sont les solutions qui sont développées à travers le monde pour contrer ces vagues de chaleur meurtrières ?

Episode 1 Sécheresses : pouvons-nous y échapper ?

Préoccupation écologique, mais aussi fondamentalement sociétale, jusqu’où la sécheresse nous mènera-t-elle ? Peutelle déclencher des conflits et des guerres ?

Aux côtés d’experts français et internationaux, nous découvrirons comment les nappes phréatiques se vident et comment les forêts s’assèchent, et ce, jusqu’au coeur de la pourtant verdoyante Ile-de-France.

Enfin, nous explorerons l’une des conséquences les plus impressionnantes de la sécheresse : le feu.

Face au défi du changement climatique, sommes-nous réellement prêts à revoir nos modes de vie ?

Épisode 2 : Canicule : le climat risque-t-il de s'enflammer ?

Au cours du 21ème siècle, la planète Terre n’a cessé de se réchauffer année après année. Notre planète pourrait ainsi, dans quelques siècles à peine, retrouver un niveau de température qu'elle n'a plus atteint depuis au moins 34 millions d'années !

Dans cet épisode, nous reviendrons sur l’été 2003, meurtrier et dévastateur, mais qui signe aussi le début d’une prise de conscience globale sur les dangers du changement climatique.

Depuis, une multitude de questions surviennent : cette canicule, exceptionnellement longue, peut-elle se reproduire 20 ans plus tard ? Qu'avons-nous appris de ces vagues de chaleur extrêmes ? Comment pouvons-nous mieux les affronter ?