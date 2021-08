“Science grand format” : « Planètes : Saturne, l'énigmatique » & « Jupiter, la géante », jeudi 2 septembre sur France 5 (vidéo)

A découvrir jeudi 2 septembre à partir de 20:50 sur France 5 dans “Science grand format” deux documents : « Planètes : Saturne, l'énigmatique » et « Jupiter, la géante ».

« Planètes : Saturne, l'énigmatique »

Plus loin que les planètes telluriques chaudes du système solaire interne, plus loin que Jupiter la géante gazeuse, se cache un mystérieux joyau : Saturne.

Dans la grande famille des planètes, Saturne est unique. Ses anneaux de 300 000 km de diamètre composés de milliards de fragments de glace sont l'un des plus beaux spectacles du système solaire. De toutes les planètes de notre galaxie, Saturne est l'une des plus belles mais aussi des plus énigmatiques.

Comment est-elle devenue si grosse ? Pourquoi son climat est-il si étrange ? Et quelle est l'origine de ses anneaux ?

Les sondes spatiales commencent tout juste à apporter des éléments de réponse. Grâce à leurs observations, nous découvrons que la vraie beauté de Saturne se cache non pas dans ses anneaux, mais dans ses lunes.

« Jupiter, la géante »

Son immense gravité a façonné le destin de toutes les planètes du système solaire. Peu après sa naissance, l’orbite de Jupiter s’est déplacée, la rapprochant toujours plus du soleil. Mais en se déplaçant, elle a créé le chaos, s’assurant qu’aucune autre planète ne puisse se former. Elle a ainsi arrêté la croissance de Mars qui aurait pu devenir aussi grande que la Terre.

Aujourd’hui, l’immense masse de Jupiter continue d’influencer toute notre galaxie. A cause de l’emprise qu’elle exerce sur la ceinture d’astéroïdes, son pouvoir s’étend jusqu’à la Terre. On n’exclut pas que ce soit Jupiter qui ait créé les conditions nécessaires pour que la vie se développe sur notre Terre.