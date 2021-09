“J'irai dormir chez vous” en Indonésie et en Grèce, samedi 4 septembre sur RMC Découverte avec Antoine de Maximy

Samedi 4 septembre à 21:05, Antoine de Maximy vous donne rendez-vous sur RMC Découverte pour deux numéros de “J'irai dormir chez vous” en Indonésie et en Grèce.

21:05 Indonésie

C’est à Bali en Indonésie qu’Antoine de Maximy a décidé de se rendre. Avec son curieux attirail technologique, le globe-trotteur fait une entrée remarquée dans le marché de Baturiti. L’ambiance est excellente, au point qu’un groupe de marchandes l’invite à prendre un café et lui offre l'hospitalité pour la nuit.

Le voyage se poursuit à Surabaya, la deuxième ville du pays après Jakarta où il rencontre Stefan, un jeune businessman qui l'entraîne dans ses multiples rendez-vous avant de l'accueillir chez lui.

C’est en Papouasie Occidentale que l’aventure continue dans le but de rencontrer des Papous. Au bord de la route, Antoine fait une formidable rencontre avec des femmes. Notre globe-trotter découvre leur mode de vie, leurs chants et leurs coutumes. Il ressent aussi leurs contradictions, celles d’hommes et de femmes tiraillés entre tradition et modernité…

22:00 Grèce

Aventurier jusqu’au bout, Antoine arrive à l’aéroport sans billet et se retrouve quatre heures plus tard en Grèce sous le ciel brûlant d’Athènes ! Dès le début de son périple alors qu’on le lui a déconseillé, Antoine se promène dans un quartier dit « difficile ».

Après s’être fait chasser par les vendeurs à la sauvette Antoine décide de découvrir la Grèce oubliée des touristes. Il arrive dans un village près de la frontière bulgare ou personne ne parle anglais, la partie s'annonce difficile. Heureusement, il rencontre Mikaël qui l’accueille sans hésiter.

Antoine continue son voyage à Astypalea, une île magnifique aux maisons bleues et blanches, où il fait la rencontre d'un couple d’éleveur de chèvres. Tous trois communiquent par gestes, mimes ou dessins. Une rencontre forte, parmi les plus belles de la série.