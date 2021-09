“La case du siècle” : « Du bagne à De Gaulle, l'incroyable histoire de Raymond Vaudé », dimanche 5 septembre sur France 5

A découvrir dimanche 5 septembre à 22:40 sur France 5 dans “La case du siècle”, le documentaire inédit « Du bagne à De Gaulle, l'incroyable histoire de Raymond Vaudé » signé Thomas Snégaroff.

Pendant 52 minutes, l’historien Thomas Snégaroff part sur les traces d’un voyou ordinaire au destin extraordinaire : condamné au bagne à la suite d’une série de cambriolages, il s’enfuit de Guyane. Le matricule 52.306 deviendra un "Français libre" en entrant dans la résistance à l'occupant nazi.

Road trip historique sous un soleil de plomb, déambulations à travers l’histoire d’une IIIe République balbutiante, de ses institutions et de sa politique carcérale… Il fallait au moins l’expertise d’un historien, agrégé d’Histoire, pour démêler les méandres de la vie de Raymond Vaudé.

Sillonnant les archives, les vieilles cartes postales, les vestiges des cellules inhumaines de la « guillotine sèche » guyanaise, c’est bien en Guyane, et plus particulièrement à Kourou, à deux pas du centre spatial, que l’historien finira par retrouver sa trace. Étrangement, c’est d’où il s’est enfui que Raymond Vaudé, l’ancien bagnard, a décidé de s’installer vingt ans après son internement, pour y poursuivre sa vie de mari et de père presque ordinaire.

De l’enfer du bagne à la fusée Ariane, quel fut le parcours de ce petit cambrioleur, évadé du bagne puis résistant décoré, qui finira par retourner sur les terres de son calvaire ?

Et qu'est-ce que ce parcours nous raconte de l’histoire de la France de ces années-là ?

L’enquête peut commencer : elle mènera Thomas Snégaroff aux confins du territoire français, de l’Aube à la Guyane en passant par Paris, la Provence et la Charente-Maritime, au gré des évasions rocambolesques de l’ancien ennemi public. Une enquête dans les archives, les mémoires de l’époque, les indices dans la presse, ou sur les peaux, car les tatouages en disent long de ses itinéraires cabossés...

Les intervenants :