Lundi 6 septembre à 21:05, RMC Story diffusera les 3 épisodes d'une nouvelle série documentaire inédite : « Les pires accidents : avions ».

Épisode 1

Découvrez comment un pilote a fait face à l'une des pannes de moteur les plus catastrophiques de l'histoire de l'aviation moderne, ce que signifie vivre un détournement d'avion et comment faire face à un atterrissage en catastrophe dans des vents de 160 km/heure. De plus, revivez ces évènements grâce aux témoignages d’anciens pilotes et membres d’équipage qui connaissent tous les secrets des voyages aériens !

Épisode 2

Dans cet épisode, on verra comment un homme a contribué à sauver plus d'une centaine de vies lors de l'un des atterrissages les plus spectaculaires, à quoi ressemble un vol après l’explosion d’un moteur et comment un inconnu a réussi à se faufiler à bord d'un avion sans carte d'embarquement, au grand dam des autres passagers. De plus, revivez ces évènements grâce aux témoignages d’anciens pilotes et membres d’équipage qui connaissent tous les secrets des voyages aériens !

Épisode 3

Découvrez la perte d’un moteur en plein vol, ce qui s'est passé lors de l'évacuation médicale d'urgence d'un passager à bord d'un jet privé... qui a subi une panne de moteur, et assistez au moment où deux avions sont entrés en collision sur la piste, se fracassant les ailes. De plus, revivez ces évènements grâce aux témoignages d’anciens pilotes et membres d’équipage qui connaissent tous les secrets des voyages aériens !