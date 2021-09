« Annie Cordy, une vie d'artiste » raconté par Stéphane Bern, mercredi 8 septembre sur France 3

A voir ou à revoir mercredi 8 septembre à 23:15 sur France 3, le documentaire « Annie Cordy, une vie d'artiste » écrit par Philippe Thuillier et raconté par Stéphane Bern.

Stéphane Bern revient sur la carrière d'Annie Cordy, une vie d'artiste, une vie toute entière qu'elle a consacrée au spectacle, à ses chansons mais surtout à son public.

Un parcours exceptionnel : de ses débuts à Bruxelles, son entrée au Lido au début des années 1950, ses amitiés indéfectibles pour Charles Aznavour, Bourvil ou Luis Mariano, ses comédies musicales comme « Hello Dolly », ses show chez les Carpentier et ses incontournables succès populaires. « Nini la Chance » était la joie de vivre incarnée et la reine du music-hall.

Ce documentaire revient aussi sur sa grande histoire d'amour avec l'homme de sa vie, Bruno, avec qui elle a partagé 40 ans de bonheur.

Entre émotion et éclats de rire, retour sur 70 ans de carrière de la plus tourbillonnante et la plus optimiste des chanteuses.