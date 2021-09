A découvrir à partir du mercredi 8 septembre à 21:05 sur RMC Découverte, « 100 jours avec les depanneurs de l’autoroute », une nouvelle série documentaire en 4 épisodes.

Épisode 1 Sale temps pour les depanneurs

Dans cet épisode, vous allez découvrir que les dépanneurs de l´autoroute A1 sont capables de venir à bout des situations les plus extrêmes. Pour cela, ils emploient les grands moyens, une dépanneuse XXL équipée de 5 treuils et d´une grue hydraulique capable de tourner sur 360° et de soulever jusqu´à 60 tonnes !

Ils devront également secourir une automobiliste victime d´une incroyable crevaison et repêcher une voiture en très mauvaise posture : l´automobiliste a plongé au fond d´une mare au détour d´un virage mal négocié...

Les prochains épisodes seront diffusés chaque mercredi à 21:05 sur RMC Découverte.