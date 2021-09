“Science grand format” : « Tikal, la cite maya disparue » jeudi 9 septembre sur France 5 (vidéo)

A voir ou à revoir jeudi 9 septembre à 20:50 sur France 5 dans “Science grand format”, le documentaire « Tikal, la cite maya disparue ».

Comment Tikal est-elle devenue l'une des grandes villes du monde Maya... et pourquoi a-t-elle disparue ?

L'ancienne ville de Tikal au Guatemala est l'un des sites archéologiques les plus extraordinaires du monde. Cette métropole enfouie au cœur de la jungle avec ses pyramides aux parois abruptes a été construit par la civilisation Maya et hébergeait à son apogée plus de 100 000 personnes !

Des découvertes archéologiques récentes ont révélé que Tikal était beaucoup plus grande et plus sophistiquée que les archéologues ne le pensaient. Pour expliquer son déclin et disparition ils avancent l’hypothèse d’une déforestation rapide et excessive de la part des habitants... Mais pourquoi et est-ce là l’unique raison ? L’enquête ne fait que commencer.