« Dans le coeur des Français » : Bernard Tapie, mercredi 29 septembre sur C8

Mercredi 29 septembre à 21:15, C8 diffusera un nouveau volet de sa collection documentaire « Dans le coeur des Français » qui sera consacré à Bernard Tapie.

Au début des années 80, les Français découvrent à la télévision un jeune chef d’entreprise ambitieux au style décomplexé : Bernard Tapie.

Grâce à son ascension fulgurante dans les affaires, il devient rapidement une personnalité médiatique très populaire que l’on s’arrache alors dans toutes les émissions à succès.

Depuis quatre décennies, entre les Français et cet homme atypique, entrepreneur, dirigeant sportif, homme politique, chanteur, acteur et animateur, une relation particulière s’est tissée… Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, Bernard Tapie ne laisse personne indifférent. Tout au long de sa carrière, il n’a eu de cesse d’intervenir dans les médias pour parler de ses succès et de ses échecs, pour défendre avec panache ses convictions et pour combattre avec courage ses adversaires, et plus récemment, sa maladie.

En mêlant images d’archives exceptionnelles et interviews exclusives de personnalités et de journalistes qui connaissent bien Bernard Tapie (Pascal Praud, Franz-Olivier Giesbert, René Malleville, Laurence Ferrari, Cyril Hanouna, Gilles Verdez, Isabelle Morini-Bosc et Gaspard Gantzer), ce documentaire inédit revient sur les nombreux combats qui ont jalonné la vie de l’homme d’affaires et décrypte la personnalité complexe de cette incroyable « bête médiatique ».

« Bernard Tapie : le combattant », un film écrit par David Djaoui, réalisé par David Djaoui et David Montagne et produit par Newstart Productions et MD Productions avec la participation du CNC.