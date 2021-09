Mercredi 8 septembre à 22:55, ARTE propose une incursion dans l’univers foisonnant de Dante Alighieri, poète et génial penseur du monde, mort il y a 700 ans.

À la faveur du sept-centième anniversaire de la mort de Dante, immense écrivain et homme politique florentin, le 13 septembre 1321, ce film revisite son monumental et inépuisable chef-d’œuvre, La divine comédie, épopée poétique européenne qui traverse l’enfer, le purgatoire et le paradis dans une langue d’une folle inventivité.

Le sens de la vie, le bien et le mal, la quête de liberté, la force du destin ou encore la responsabilité gouvernementale... : aujourd’hui encore, les thématiques abordées dans ce foisonnant voyage littéraire résonnent avec une troublante acuité, le penseur mêlant philosophie, théologie, sciences, littérature et politique dans une réflexion d’une infinie richesse.

Entre lectures de ses écrits et retour sur son histoire personnelle, ce documentaire arpente l’Italie médiévale sur les pas de celui qui voua un amour désespéré à sa muse Béatrice. À travers ses mots et son regard, une plongée dans le douloureux parcours d’un homme, marqué par l’exil, vers la purification et la lumière.