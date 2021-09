“J'irai dormir chez vous” en Inde à Bollywood, samedi 11 septembre sur RMC Découverte avec Antoine de Maximy

Samedi 11 septembre à 21:05, Antoine de Maximy vous donne rendez-vous sur RMC Découverte avec un nouvel inédit de “J'irai dormir chez vous” en Inde à Bollywood.

Dans cet épisode Antoine de Maximy, équipé de ses caméras et de sa célèbre chemise rouge, se rend dans le deuxième pays le plus peuplé au monde : L’Inde.

En promenant son regard espiègle et curieux de Calcutta à Mumbai, le plus débrouillard des réalisateurs brossera un portrait unique et inédit du pays de Bouddha et Gandhi.

Lors de son voyage aux Etats-Unis, George Clooney n’avait pas accepté d’héberger notre globetrotteur, il retentera sa chance chez la star indienne, Bachchan qui lui ouvrira peut-être les portes de sa maison ?

Antoine reprend une nouvelle fois son plus grand rôle pour un road movie décalé et improvisé !