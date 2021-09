“Les routes les plus dangereuses du Monde” : « L'autoroute de l'enfer », mardi 14 septembre sur W9 (vidéo)

A voir ou à revoir mardi 14 septembre à 21:05 sur W9, le premier numéro de la série documentaire “Les routes les plus dangereuses du Monde” présentée par Stéphane Carpentier.

Le massif des Rocheuses est une immense barrière montagneuse de 3 000 km, grande comme 3 fois les Alpes ! Il est traversé par l'Interstate 80 et 90, deux autoroutes qui relient l'ouest à l'est du pays.

Connues dans le monde entier pour ses paysages et ses parcs naturels, les Rocheuses se transforment en hiver en un vaste piège pour des millions d'automobilistes. Le froid, le blizzard et la neige créent des conditions de circulation parmi les plus extrêmes au monde.

Pour protéger les conducteurs, les autoroutes des Rocheuses ont leurs anges gardiens. Pendant deux mois, une équipe a suivi ces héros anonymes qui, chaque jour, sauvent des vies.

Parmi eux, Scott et l'équipe de la direction de l'équipement travaillent 24h/24 pour dégager la route et éviter des drames. Shannon, elle, est pompier volontaire et souvent la première à arriver sur les accidents les plus graves. Wayne dirige une entreprise de dépannage qui, depuis plus de 20 ans, vole au secours des conducteurs accidentés coincés dans le froid.

Mais quel est le quotidien de ces professionnels aguerris qui risquent leur vie au cœur des Rocheuses américaines ?