« La face cachée de Nabilla Benattia », mardi 14 septembre sur RMC Story

Mardi 14 septembre à 21:05, Rachid M'Barki vous proposera sur RMC Story un numéro inédit de la collection documentaire « La face cachée de... » qui sera consacré cette semaine à Nabilla Benattia.

Depuis sa toute première apparition dans une télé-réalité et sa réplique devenue culte, Nabilla Benattia est devenue à bientôt 30 ans l’icône des influenceuses françaises à qui tout réussi. Los Angeles, Paris, Londres, Miami et maintenant Dubaï, la vie de Nabilla fait rêver près de 7 millions d’abonnés sur Instagram.

La multimillionnaire mène une vie de rêve : entre jets privés, voyages en première, vêtements haute couture et voitures de luxe, rien n’est trop beau pour celle qui est aujourd’hui devenue une businesswoman aguerrie.

Mais derrière cette image parfaite se cache une facette bien plus sombre de sa personnalité. Nabilla cultive les badbuzz et les scandales. En mai 2016, elle sera condamnée à 18 mois de prison dont 6 mois ferme après avoir poignardé son petit-ami. ujourd’hui, plus rien ne semble l’atteindre.

Mais qui est vraiment Nabilla Benattia ? Qui se cache dernière la bimbo à la vie apparemment parfaite ?

Avec les interviews exclusives de :

Stéphane Joffre - Ex-directeur de NRJ12

- Ex-directeur de Paloma Clément-Picos - Journaliste personnalité de Paris Match

- Journaliste personnalité de Christophe Carrière - Journaliste et écrivain

A découvrir dans les prochaines semaines, « La face cachée de... » Diam's, Claude François, Tom Cruise...