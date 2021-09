Jean-Jacques Goldman « Dans le coeur des Français » mercredi 15 septembre sur C8

Mercredi 15 septembre à 21:15, C8 proposera un nouveau volet de la collection documentaire « Dans le coeur des Français » qui sera consacré à Jean-Jacques Goldman.

Ils font partie de notre quotidien, nous impressionnent par leur talent ou leurs exploits, rassemblent des millions de Français à leurs événements… ils sont de ces stars qui font la France et marquent son histoire. Sportifs, chanteurs, comédiens, phénomènes médiatiques… avec « Dans le coeur des Français », C8 nous invite à plonger dans l’incroyable vie des ces célébrités qu’admirent les Français. Nous allons découvrir ces icônes plus intimement que jamais. Images inédites, moments cultes, révélations... revivons nos plus belles émotions en traversant la vie de celles et ceux qui nous font tant rêver.

En plus de 50 ans de carrière, Jean-Jacques Goldman peut se targuer d’avoir fait danser et chanter toutes les générations en composant quelques-uns des plus grands tubes du répertoire français. Avec ses succès comme « Il suffira d’un signe », « Quand la musique est bonne » ou encore « Je marche seul », il deviendra dès les années 80 l’un des chanteurs les plus populaires de sa génération. Ses collaborations avec de nombreux artistes comme Céline Dion, Johnny Hallyday ou Florent Pagny le rendront iconique à jamais.

Dans ce documentaire inédit, découvrez la vie de l’auteur-compositeur le plus populaire de France. Artiste exposé et engagé, pionnier de la troupe des « Enfoirés » pour soutenir les « Restos du Cœur » de Coluche, Jean-Jacques Goldman n’en reste pas moins mystérieux.

Quelles sont les raisons de son exil en Angleterre ? Quel est le quotidien de cette superstar si discrète ? Pourquoi a-t-il décidé de mettre un frein à sa carrière ?

Décryptage, témoignages et révélations avec ses proches et ceux qui l’ont côtoyé au plus près. Revivez l’incroyable carrière et découvrez la vraie vie de l’artiste français préféré des Français.