« Soldats de Dieu », samedi 18 septembre sur ARTE

À travers le destin de deux enfants-soldats, une immersion dans l'un des conflits qui opposèrent, au XVIe siècle, chrétiens et musulmans à découvrir sur ARTE samedi 18 septembre à 20:50.

Les enfants soldats

Au milieu du XVIe siècle, chrétiens et musulmans ottomans se livrent une guerre sans merci et s’affrontent, notamment, en Méditerranée. Enrôlé de force et converti à l’islam, un jeune paysan grec de 14 ans intègre ainsi, sous le nom de Hasan, le corps d’élite des janissaires de l’Empire ottoman.

De son côté, Raymond, un jeune noble français à la foi guerrière, s’engage à Malte dans l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dont le prestige découle des croisades. Quelques années plus tard, le jeune chevalier commande, grâce à sa maîtresse Maria – une riche veuve armatrice – un navire corsaire qui multiplie les raids contre les Ottomans. Le soldat de la foi et le combattant d’Allah croiseront le fer dans une bataille décisive.

Le siège de Malte

Victorieux, Hasan est promu officier janissaire et Raymond, réduit à l’esclavage sur une galère ottomane.

En 1565, la flotte de Soliman le Magnifique, qui règne sur près des deux tiers du bassin méditerranéen, quitte Constantinople avec mission de détruire l'Ordre de Saint-Jean et de s’emparer de Malte. Proche de l’Italie, l’archipel constitue la base navale idéale pour les Ottomans qui ambitionnent de prendre Rome et d'envahir l’Europe par le sud. Maria, la maîtresse de Raymond, rachète la liberté de ce dernier. Quand les troupes du sultan entreprennent le siège de Malte, le jeune chevalier se porte volontaire pour défendre le stratégique fort Saint-Elme, dont Hasan et ses janissaires vont entreprendre le siège.

Lutte acharnée

Entre reconstitutions et éclairages d’historiens, ce documentaire-fiction retrace la lutte acharnée que se livrèrent chrétiens et musulmans pour le contrôle de la Méditerranée au XVIe siècle.

À travers le destin de deux soldats, il montre l’expansion de l’Empire ottoman, le mode de recrutement des janissaires et l’influence des puissants ordres militaires chrétiens.

Une plongée dans une époque où les conflits religieux étaient inséparables d'enjeux politiques et économiques majeurs.