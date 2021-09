“Secrets d'histoire” : « Philippe Le Bel et l'étrange affaire des templiers », lundi 20 septembre sur France 3 avec Stéphane Bern

Lundi 20 septembre à 21:05, Stéphane Bern vous proposera de découvrir sur France 3 un nouvel inédit de “Secrets d'histoire” dans lequel il reviendra sur les secrets des Templiers.

Le 11 mars 1314, Jacques de Molay est conduit au bûcher dressé sur l’île de la Cité, en plein cœur de Paris. Livré aux flammes, le dernier grand maître de l’Ordre du Temple expire sous le regard impassible de celui qui s’est acharné à sa destruction : le roi de France, Philippe le Bel. Tel est le sinistre épisode de l’histoire du plus prestigieux ordre religieux et militaire de toute la chrétienté médiévale, né deux siècles plus tôt en Terre sainte, pendant les croisades.

Pourquoi l’impitoyable Capétien a-t-il anéanti les Templiers ? Cette question brûlante continue d’interroger, d’étonner, de fasciner et de générer quantité de légendes : États dans l’État, trésor caché, malédiction, rites occultes… La réponse, toute aussi captivante, n’émerge qu’en se plongeant dans le long règne tourmenté de Philippe le Bel, petit-fils de Saint-Louis.

Stéphane Bern passent une à une les énigmes de cette lutte à mort au crible des historiens spécialistes et au fil d’un voyage dans les hauts lieux du royaume de France, dans les commanderies templières, jusqu’en Italie, sur la route des croisades.

Il offrira un nouvel éclairage sur la personnalité mystérieuse du « Roi de fer », immortalisé par Maurice Druon dans la saga Les Rois maudits.

