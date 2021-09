« En croisière sur le géant des mers », lundi 20 septembre sur France 5 (vidéo)

A voir ou a revoir lundi 20 septembre à 20:55 sur France 5, le documentaire « En croisière sur le géant des mers » qui vous invite à bord du Symphony of the Seas.

Avec 2747 cabines, le « Symphony of the Seas » est une vraie ville flottante : presque trois fois plus gros que le Titanic, 100 mètres plus long que le porte-avion Charles De Gaulle : c’est le bateau de tous les superlatifs. A son bord, 6400 passagers, venus des quatre coins du monde, pour vivre des vacances hors du commun.

Et, en coulisses, c’est un peu plus de 2400 membres d’équipage qui travaillent de jour comme de nuit : les cuisiniers, les maîtres-nageurs, les capitaines ou encore les patineurs artistiques. Pour eux, cette croisière n’est pas un long fleuve tranquille. En revanche, pour les vacanciers, tout est mis en oeuvre pour leur bonheur estival : de nombreuses piscines aux toboggans vertigineux, un parc naturel aux 12500 plantes, des restaurants aux tables gourmandes et des spectacles féeriques le soir venu …

A bord du « Symphony of the Seas », le réalisateur Philippe Lafaix nous fait découvrir les secrets et l’organisation de ce monstre des mers exceptionnel…