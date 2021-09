« La brioche, un plaisir gonflé ! », mardi 21 septembre sur France 5 (vidéo)

A voir mardi 21 septembre à 20:55 sur France 5, le documentaire « La brioche, un plaisir gonflé ! » réalisé par Valentine Amado.

De la brioche rustique du Moyen-Âge jusqu'à la brioche à tête romantique de la cour de Versailles et de Marie Antoinette, la France est le pays emblématique de cette viennoiserie. Au point qu'il en existe une cinquantaine de sortes avec chacune son histoire et son terroir. Et ses secrets…

Un tel succès ne pouvait laisser insensibles les industriels d'aujourd'hui qui se sont emparés de cette pâte levée pour en faire le goûter préféré des enfants… Mais que cachent réellement ces gourmandises sous cellophanes ? Des boulangers se laissent également séduire par des viennoiseries industrielles, précuites ou surgelées et vendues sur catalogue.

Ce film enquête sur celle que l'on retrouve le plus souvent en boutique, la brioche à tête parisienne. C'est hélas aussi la plus « contrefaite »… Heureusement pour la brioche, elle sait se réinventer. Et elle a même inspiré des chefs étoilés comme Guy Savoy ! Son plat fétiche, cette petite brioche feuilletée aux champignons, accompagnée d'une soupe d'artichaut truffée, et d'un beurre de truffe à tartiner…

Embarquez pour un tour de France de la plus moelleuse, de la plus régressive, et pourtant de la plus innovante des viennoiseries !