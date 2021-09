« L’aventure Alzheimer » à revoir mardi 21 septembre sur France 2

A la suite de la diffusion de « Voyage au centre de la mémoire », la soirée consacrée à lutte contre la maladie d'Alzheimer se poursuivra mardi 21 septembre à 23:15 sur France 2 avec la rediffusion du documentaire « L’aventure Alzheimer » écrit et réalisé par Marie-Pierre Jaury.

Au centre de ce film, il y a Jo-Elle, Elisabeth, Alain, Michèle et Christiane. Ils ont pour point commun d'être atteints de la maladie d’Alzheimer. Dans ce processus de métamorphose, ils vont vivre dans la douleur et l’absence, la révolte et le mutisme. Mais la persistance de la vie ne disparaît pas totalement…

Ce film se veut une incursion à la fois personnelle et collective sur les chemins chaotiques que trace cette maladie pour celles et ceux qui en sont atteints. Comment vivre avec cette perte annoncée de soi et des autres ? Comment garder le lien avec nos proches quand nous les voyons se perdre et nous perdre ?

Ces questions, malades et accompagnants y sont confrontés. Elles sont celles que la maladie entraîne dans cette « aventure humaine » qui raconte nos vies modernes.