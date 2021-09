Grande soirée culture consacrée à Marcel Proust vendredi 24 septembre sur France 5

Vendredi 24 septembre à 21:05, France 5 proposera une nouvelle grande soirée culture qui sera consacrée à Marcel Proust.

Pour célébrer le 150ème anniversaire de sa naissance, France 5 dédie un soirée au grand écrivain français.

En première partie de soirée, nous retrouvons un film réalisé par Christophe Honoré à partir du troisième tome de son œuvre majeure, À la recherche du temps perdu. Un film théâtral innovant qui sera suivi du documentaire « Céleste et Monsieur Proust », plongeant dans l’intimité de l’écrivain. « Guermantes » est le deuxième film théâtral diffusé, après « Atelier Vania » de Jacques Weber.

20:55 Guermantes

Un film de Christophe Honoré, avec la troupe de la Comédie-Française.

Paris, été 2020. Une troupe répète une pièce d’après Marcel Proust. Quand on lui annonce soudain que le spectacle est annulé, elle choisit de continuer à jouer malgré tout, pour la beauté, la douceur et le plaisir de rester ensemble.

Voilà ce que j’écrivais le 18 juin 2020 aux actrices et aux acteurs de la Comédie-Française avec qui en mars j’avais commencé à répéter un spectacle d’après Proust, avant que l’instauration du premier confinement nous enferme chacun chez nous :

« Il semblerait qu’on puisse se revoir enfin en juillet et il semblerait qu’on me confie une caméra. Il y aurait donc un film à faire. Un film qui parlerait de vous, de Proust, de ce qui se passe autour de nous, de nos vies. Je n’ai rien écrit, sinon quelques notes. J’ai le rêve d’un film qu’on pourrait imaginer ensemble au jour le jour. C’est jamais aussi simple que ça. Néanmoins, dans l’urgence de cette fabrication qui s’offre à nous, je me dis qu’il faut tenter notre chance sans craindre l’effet tremblé, l’effet inachevé. On se retrouverait de 14.00 à 23.00 pendant ces dix jours, et on filmerait des choses qu’on a décidées la veille. Il y aurait parfois un peu de texte, parfois des improvisations, parfois de la vie telle quelle qu’on tâcherait de capter. J’aime bien l’idée de vous filmer et vous regarder de près. »

Je ne veux pas avoir à clarifier ici ce qui est d’ordre plus documentaire, ou autobiographique de ce qui l’est moins. Mais je sais que ce film est certainement « le plus vrai » de ceux que j’ai pu tourner. Aux spectateurs maintenant de décider ce qui, dans Guermantes, a bien eu lieu.

Christophe Honoré. Mai 2021



Avec les comédiens de la Comédie-Française : Claude Mathieu, Anne Kessler, Éric Génovèse, Florence Viala, Elsa Lepoivre, Julie Sicard, Loïc Corbery, Serge Bagdassarian, Gilles David, Stéphane Varupenne, Sébastien Pouderoux, Laurent Lafitte, Dominique Blanc, Yoann Gasiorowski. Et avec Mickaël Pelissier.

23:15 Céleste et Monsieur Proust

Ce film est une plongée unique dans l’intimité de l’écrivain français le plus célèbre dans le monde. C’est aussi le récit d’une relation exceptionnelle, une rencontre improbable entre un mondain et une jeune paysanne de Lozère : Céleste Albaret.

En 1973, à l’âge de 82 ans, Céleste accepte de raconter la vie hors normes qu’elle a partagée avec l’écrivain. Il s’agit d’un portrait inédit de celui qui a bouleversé le paysage littéraire avec son œuvre-cathédrale de trois mille pages, À la recherche du temps perdu. Jamais encore un film n’avait retranscrit le témoignage sonore de celle qui l’accompagna pendant les dernières années de sa vie.

« Il n’y a pas de nuit que je ne pense à lui. J’ai vécu avec cet homme avec une intensité de plaisir, de joie, de son charme, de sa conversation, de l’homme extraordinaire qu’il était. Et il a rempli ma vie. » Pour s’approcher de cette relation exceptionnelle, le recours à la fiction s’est imposé à travers une mise en scène des moments de la vie de Céleste et Marcel dans leur appartement parisien.

La comédienne Chloé Réjon incarne Céleste qui se souvient de ces neuf années passées auprès de « Monsieur ». À travers cette histoire étonnante et émouvante entre deux êtres si différents, plusieurs thématiques s’entremêlent : la maladie, la solitude, la mémoire, la comédie humaine, l’homosexualité et la mort.

« À ma chère Céleste, ma fidèle amie de huit années, mais en réalité si unie à ma pensée que je dirai plus vrai en l’appelant mon amie de toujours, ne pouvant plus imaginer que je ne l’ai pas toujours connue. Son ami Marcel. »