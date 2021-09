« La vérité si je menthe », mardi 28 septembre sur France 5 (vidéo)

A découvrir mardi 28 septembre à 20:55 sur France 5, le documentaire « La vérité si je menthe » réalisé par Frédérique Mergey.

La menthe est la plus célèbre de nos plantes médicinales, et l'une des plus riches avec 600 variétés. Des placards de nos cuisines à ceux de nos salles de bain, elle assaisonne nos plats, nos boissons et parfume pléthore de produits alimentaires mais aussi d'hygiène et d'entretien. La menthe est partout, elle pousse comme bon lui semble.

Mais ce trésor de nos campagnes, doté de multiples vertus, est très fragile. En France comme au Maroc, des producteurs rivalisent d'ingéniosité pour préserver ses fameuses petites feuilles vertes et sa fraîcheur. Le succès phénoménal de la menthe est dû à son goût et à son parfum. Fort, puissant, unique, addictif même. Ce goût qui active nos récepteurs au froid est principalement dû au menthol que contient la menthe. Une molécule tellement recherchée -sa demande croît de 10% par an- que les quantités de menthe naturelle ne suffisent plus à répondre à la demande.

Les géants de la chimie ont dû inventer un procédé pour imiter la nature et synthétiser le menthol en quantités de plus en plus importantes. Résultat : aujourd'hui, une grande partie des produits mentholés mis sur le marché n'ont plus qu'un lointain rapport avec la plante : arômes artificiels, colorants…

Des champs d'herbes aromatiques aux plus grandes usines chimiques au monde, ce documentaire s'apprête à effeuiller la menthe pour rafraîchir vos connaissances sur cette petite plante verte qui est parvenue à conquérir le monde…