« Génération Kalach : la face cachée des cités », mercredi 29 septembre sur RMC Story

Mercredi 29 septembre à 21:05, RMC Story diffusera le documentaire inédit « Génération Kalach : la face cachée des cités » réalisé par Jérôme Pierrat.

Il y a quelques jours, le Président de la République Emmanuel Macron était en visite à Marseille pour évoquer notamment la question de la sécurité dans la cité phocéenne. Une visite qui fait suite à de nombreux épisodes de violence, d’assassinats et de règlements de compte en lien avec le trafic de drogue. Emmanuel Macron s’est rendu notamment dans la cité Bassens, haut lieu du trafic de stupéfiant de Marseille.

C’est sur ces terres que Jérôme Pierrat, journaliste d’investigation et grand spécialiste du crime organisé, s’est rendu à l’occasion de ce film exceptionnel.

« Génération Kalach : la face cachée des cités » est une plongée édifiante dans ce que le « Milieu » a de plus noir, de plus terrifiant. Au-delà des trafics, de l’argent, du fantasme de « la belle vie », il existe une réalité qui régit ce monde, la face la plus sombre d’un univers déjà opaque, son extrême violence. Et c'est d'ailleurs la seule règle. La criminalité est une jungle dans laquelle règne la loi du plus fort.

La nouvelle génération des voyous, les « narcobandits », issue des quartiers sensibles ont imposé de nouvelles méthodes radicales tout en affichant une détermination sans faille. Les rafales de Kalachnikovs sont devenues la signature, la norme, pour régler les problèmes et les jeunes trafiquants tombent sous les balles. On meurt de plus en plus jeune, de plus en plus violemment, pour des raisons de plus en plus futiles.

Le grand banditisme traditionnel s'entretuait pour des motifs « sérieux ». Les armes ne sortaient que pour régler les comptes en dernier recours. Aujourd'hui, pour quelques kilos de shit, quelques milliers d'euros, des exécutions sont programmées. Avec des auteurs et des victimes qui sortent parfois à peine de l'adolescence. Aujourd'hui, on ne tue plus seulement des caïds, mais de simples guetteurs de seize ans ; on mitraille en commando des immeubles de cité en pleine journée, pour intimider.

En 2020, soixante jeunes hommes sont morts, tués par balles. La plupart avait moins de 25 ans.

À Marseille, au rythme de plus d’une vingtaine par an, en banlieue parisienne qui connaît une vague de règlements de compte mortels sans précédent, mais aussi, et c'est un phénomène nouveau, à Toulouse, Nantes, Clermont-Ferrand, Montpellier, Besançon…

Là, où il y a quelques années encore, les fusillades se cantonnaient aux capitales du Milieu : Paris, Lyon et Marseille. Elles se déroulent aujourd'hui dans des villes qui ne connaissaient jusqu'alors qu'une délinquance mineure ou de seconde zone. Les rafales d’armes de guerre résonnent désormais sur tout le territoire.

Questions à Jérôme Pierrat, réalisateur de ce documentaire.

Vous avez réalisé plusieurs documentaires, écrit plusieurs livres sur ce sujet, comment avez-vous eu l’idée de vous intéresser au grand banditisme ?

J’ai fait ce métier pour travailler sur les questions de grande criminalité qui m’intéressent depuis adolescent. J’ai moi-même grandi dans le 93 et passé mon temps libre à observer mes « futurs » clients...

Pourquoi et dans quel but avez-vous décidé de réaliser ce documentaire « choc » « Génération Kalach » ?

Voilà des années que je suis le phénomène des règlements de compte à Marseille et dans d’autres centres urbains mais depuis un an ou deux, on constate qu’il se banalise et se développe partout en France. On parle de « Marseillisation »... des banlieues.

Comment êtes-vous parvenu à intégrer ce milieu très fermé et très risqué des quartiers chauds de Marseille ?

Je travaille depuis près de 25 ans sur ces questions et notamment à Marseille. Avec les années j’ai développé un carnet d’adresses et une certaine confiance s’est installée entre eux et moi.

Interviewer les traficants, guetteurs, dealers... n’est-ce pas vous exposer à des risques ? Votre vie a-t-elle déjà été mise en danger ?

Il y a toujours des risques, mais dès l’instant où vous ne piégez personne et respectez les règles que vous vous êtes fixées mutuellement, vous les limitez grandement.