« Poutine, le maître du jeu », soirée spéciale “C dans l'air”, dimanche 17 octobre sur France 5

Dimanche 17 octobre à 20:55, Caroline Roux proposera une soirée spéciale “C dans l'air” avec la diffusion du documentaire inédit « Poutine, le maître du jeu » de Marie Lorand coécrit avec Barbara Stec.

En mars dernier, le président américain Joe Biden l’a qualifié de « tueur » « sans âme » — avant que Vladimir Poutine ne lui retourne le compliment. Une escalade verbale au parfum de guerre froide, à l’heure où le chef du Kremlin n'a jamais paru si fort. Après 20 ans au pouvoir et une nouvelle victoire aux élections en septembre, une révision constitutionnelle le rend désormais éligible jusqu’en 2036 ! Plus « tsarifié » que jamais.

En deux décennies, Poutine a réussi à éliminer toute réelle concurrence politique autour de lui. Son seul adversaire sérieux, Alexeï Navalny, croupit dans une colonie pénitentiaire après avoir été empoisonné ; ses partisans sont arrêtés par milliers et les pressions occidentales n’y font rien. Porté par des médias aux ordres, Poutine reste soutenu, en apparence, par la majorité de sa population, malgré la pandémie et une économie au ralenti.

Sur la scène internationale, le maître du Kremlin multiplie les agressions : ingérences électorales, annexions territoriales, affaires d’espionnage, recours à des armes interdites… Poutine s’affranchit de toutes les règles. Rien ne semble arrêter cet ancien espion qui rêve d’une Russie au centre du jeu et vit dans la paranoïa — alimentée par des services secrets devenus surpuissants — de l’ennemi aux portes du pays.

Jusqu’où Poutine est-il prêt à aller pour se maintenir au pouvoir ?

Quel est son pouvoir de nuisance au sein de nos démocraties occidentales, dont il est devenu le meilleur ennemi ?

À l’occasion d’une nouvelle soirée spéciale C dans l’air, Caroline Roux vous emmène à la rencontre d’un homme à sang froid et à la poigne de fer, qui se met en scène domptant les fauves, comme il dompte ses détracteurs. Une personnalité rude et glaciale, ceinture noire de la diplomatie dans un monde digne des plus grands films d’espionnage.

Des tranchées du Donbass aux pavés de la place Rouge, en passant par les coulisses du Parlement européen et les stades centrafricains, une plongée au cœur du système Poutine avec les meilleurs experts de C dans l’air et la participation d’invités exceptionnels, interviewés par Caroline Roux.