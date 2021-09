« Snoop Dogg, la légende du rap », vendredi 1er octobre sur ARTE

Son image de gangster, son style et sa personnalité lui ont ouvert les portes du rap, et bien au-delà. Retour sur trois décennies d’une carrière enflammée, dans le cadre de la programmation spéciale "culture hip-hop", vendredi 1er octobre à 22:35 sur ARTE.

Rappeur iconique, Snoop Dogg, né en 1971 dans un quartier difficile de Long Beach, au sud de Los Angeles, se démarque dès ses débuts dans les années 1980 par son flow fluide et nonchalant ainsi que par sa touche funk, qui contrastent avec le gangsta rap alors en vogue. Ce sous genre du hip-hop, issu des gangs de la côte Ouest, trouve pourtant son porte-étendard en l’interprète de "Who am I (What’s my Name)?" (1993).

Au fil des années, Snoop Dogg s'extirpe de l’engrenage de la violence pour s’investir pleinement dans son art, sans abandonner son image bankable de gangster – renforcée par ses passages en prison et une accusation de meurtre en 1993, dont il sera finalement acquitté. En trois décennies de carrière, ce fumeur de cannabis invétéré a conquis les cœurs de millions de fans aux États-Unis et à travers le monde, tout en se réinventant au cinéma, dans la publicité, à la télévision et même dans l’industrie pornographique !

Fenêtre sur les États-Unis

Raconté, dans sa version française, par l’acteur et réalisateur Jean-Pascal Zadi, le portrait de ce phénomène du hip-hop plonge au cœur de l’Amérique des années 1990, entre trafics de stupéfiants, corruption, tensions raciales et sociales.

Il interroge aussi la culture américaine, qui glamourise la figure du gangster ou du proxénète, dont le célèbre rappeur a su tirer profit.