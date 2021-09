« Arletty-Soehring, Hélas je t’aime », vendredi 1er octobre sur France 5

A voir ou à revoir vendredi 1er octobre à 22:25 sur France 5, le documentaire « Arletty-Soehring, Hélas je t’aime » réalisé par Frédéric Mitterrand.

Arletty a partagé sa vie avec un officier allemand, Hans-Jürgen Soehring, dont elle était éperdument amoureuse. Cette liaison, acceptée dans les milieux de la collaboration, scandalise les opinions réfractaires à l’oppression allemandes.

La célèbre actrice Arletty, dont les répliques dans Hôtel du Nord étaient devenues légendaires à la fin des années 1930, poursuit une brillante carrière durant la guerre et l’occupation allemande. Le duo Marcel Carné et Jacques Prévert fait d’elle la principale vedette féminine des Visiteurs du soir et des Enfants du paradis. Ces deux films sont encore considérés comme des chefs-d’œuvre du cinéma français.



Cependant, à la même période, Arletty partage sa vie avec un officier allemand, Hans-Jürgen Soehring, dont elle est éperdument amoureuse. Cette liaison, acceptée dans les milieux de la collaboration et de la vie mondaine, scandalise les opinions réfractaires à l’oppression allemande. À la Libération, Arletty est mise en résidence surveillée et sa carrière est brisée. Elle retrouvera plus tard une place importante dans l’univers du cinéma et du théâtre, et reprendra sa liaison avec Soehring qui a survécu à la destruction de l’Allemagne.

Il reste du grand amour d’Arletty et de Soehring un ensemble de lettres inédites, rassemblées par Anne-Marie Springer et dont Denis Demonpion vient d’établir l’édition au Cherche Midi. Cette correspondance témoigne de l’intensité de leur liaison en dépit des circonstances ; elle offre aussi une image insolite et finalement méconnue de la vie sous l’Occupation, ainsi qu’une description émouvante de l’inconscience amoureuse envers et contre toute réalité, aussi implacable soit-elle.