À l'occasion de la Fête de la Science, France 2 propose de remonter le temps pour découvrir la fabuleuse histoire naturelle de la France grâce à de spectaculaires effets spéciaux.

À 21.05, France 2 diffusera le documentaire « France, le fabuleux voyage » et, à 22.40, les coulisses de cette formidable aventure scientifique et cinématographique avec « France, les secrets d'un fabuleux voyage ».

21:05 « France, le fabuleux voyage »

On se souvient des bâtisseurs, des rois, des guerres... On apprend l’histoire de France à travers celle des hommes. Mais, pour la connaître vraiment, il faut remonter bien avant. Il faut remonter à la nuit des temps… Un voyage inédit de plus de 2 milliards d’années à travers le temps pour comprendre l’héritage naturel qui nous a permis d’écrire notre propre histoire. Un voyage fabuleux aux sources d’une terre appelée France.

Un film documentaire à grand spectacle entre présent et passé où l’on découvre une immense chaîne de montagne culminant à 8 000 mètres d’altitude et qui est l’ancêtre érodé de la Bretagne et de ses falaises escarpées. Où l’on se prend à rêver en survolant une région de lagunes aux eaux chaudes et peu profondes qui a donné naissance à Paris. Où l’on s’émerveille devant le château de Chambord émergeant d’un lagon aux eaux turquoise… et l’on comprend que c’est la pierre de calcaire née au fond de ces eaux qui a permis aux compagnons de François Ier de construire un palais. Où l’on est fasciné en plongeant au cœur d’une étrange jungle souterraine qui a donné le charbon aux gueules noires. Où l’on s’étonne d’apercevoir l’aiguille du Midi dépassant à peine d’une immense calotte glaciaire qui, en fondant depuis quelques millénaires, a tracé les principaux fleuves de France et rempli la mer de la Manche à une époque où Brest aurait été à une centaine de kilomètres de la mer…

Une invitation à un voyage fabuleux où présent et passé se croisent pour nous conter une autre histoire de France.

Lieux de tournage : Normandie, Île-de-France, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes.

22:40 France, les secrets d’un fabuleux voyage

Raconter l’histoire géologique de France... c’est le pari audacieux qu’ont fait deux passionnés : un géologue et un cinéaste. Dans les coulisses de cette quête, les sciences de la terre et la magie du cinéma se répondent pour donner naissance à un vertigineux voyage à travers le temps. Durant plus de trois ans, aux quatre coins du monde, une équipe aux multiples talents a sillonné les déserts, survolé les mangroves, tutoyé les sommets pour réaliser un film épique au service de la transmission d’un savoir scientifique trop souvent ignoré, et pourtant passionnant : la géologie.

Ce film raconte l’extraordinaire aventure humaine que représente la réalisation d’un film géologique à grand spectacle. Les secrets d’une production qui mêle science, effets spéciaux et tournages aériens en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Islande. Et l’on comprend la science passionnante qui a permis à une équipe d’artistes et de techniciens du cinéma de mettre leurs talents au service de la géologie.