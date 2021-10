A voir mardi 5 octobre à 21:05 sur RMC Découverte le documentaire inédit « Chinon : la forteresse aux trois châteaux » réalisé par Benoît Poisson.

Perchée à 80 mètres d’altitude, s’étendant sur plus de 25 000 mètres carrés, la forteresse de Chinon domine fièrement sa vallée et son domaine viticole de renommée internationale depuis des millénaires.

Au fil des siècles, trois châteaux distincts ont ici vu le jour, formant un complexe architectural unique et majestueux. A son apogée cette enceinte redoutable possédait plus de trente tours dont certaines culminaient à 35 mètres de hauteur, l’équivalent d’un immeuble de dix étages. Avec ses souterrains, ses passages secrets, ses mythes et ses légendes, Chinon attise la curiosité et l’imagination.

Grâce aux témoignages des experts, les trois châteaux se dévoileront au grand jour, révélés par un étonnant travail de reconstitution en trois dimensions. Véritable trait d’union entre les hommes et les âges, la forteresse de Chinon nous ouvre une fenêtre inédite sur plusieurs millénaires d’Histoire et d’architecture.