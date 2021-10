“J'irai dormir chez vous” au Costa Rica, vendredi 8 octobre sur RMC Découverte avec Antoine de Maximy

Vendredi 8 octobre à 21:05, Antoine de Maximy vous donne rendez-vous pour son tout premier voyage inédit avec RMC Découverte au Costa Rica.

Dans cet épisode 100% inédit, Antoine se lance un nouveau défi, le Costa Rica ! En pleine crise du Covid, ce pays est l’un des rares à avoir gardé ses frontières ouvertes. L’occasion parfaite pour notre aventurier de découvrir certains lieux naturels majestueux, faire de nombreuses rencontres inattendues et de découvrir une nouvelle culture. Ce voyage, composé de plusieurs étapes, ne sera pas de tout repos...

Notre globe-squatteur préféré commence son voyage à San José, la capitale. Ici tout le monde porte le masque et il réalise qu'il sera plus difficile d'aller chez les gens. Mais par chance, il tombe sur Edouardo, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n’est pas affecté par la pandémie.

Ensuite, direction Jaco, sur la côte Pacifique. Antoine constate qu’il existe des soirées clandestines mais il préfère partir dans les montagnes. Dans un village, sa curiosité est attirée par un animal incongru qui traverse la route. C’est le point de départ de sa rencontre avec Mauricio, un cavalier qui l’emmène chez lui.

Enfin, pour conclure son périple, il se dirige sur la côte caraïbe où il constate que les gens semblent beaucoup plus détendus. Puis il s’éloigne dans l’intérieur du pays, vers les réserves indigènes. C’est là qu’il rencontre Marcelino assis dans la rue qui recoud une chaussure. Ce dernier l’accueille chez lui et lui présente sa petite famille.

Après avoir suivi ses aventures inédites au Costa Rica, Antoine de Maximy dévoile aux téléspectateurs, depuis sa cuisine, ses impressions à la suite de ce premier voyage dans un contexte sanitaire particulier. Anecdotes, secrets de tournage, scènes coupées, Antoine se confie sur les moments marquants de son voyage avec cette version longue.

Questions à Antoine de Maximy

Les téléspectateurs de RMC Découverte, la chaine qui explore, peuvent désormais suivre vos aventures à travers le monde ?

Oui c'est ça. Nous allons développer le format des spéciales J’irai dormir chez vous (une émission de 90' autour de l'épisode de 60') qui permet de découvrir les coulisses de mes voyages.

Pour ce nouveau voyage, vous êtes partis au Costa Rica. Pourquoi et comment avez-vous choisi cette destination ?

J'ai hésité jusqu'à trois jours du départ entre le Costa Rica et l'Equateur, deux pays que je ne connaissais pas. Je suis finalement parti au Costa Rica parce que les conditions de circulation étaient meilleures. Je ne pouvais pas me permettre de rester bloqué dans une partie du pays.

Avec le contexte sanitaire actuel et les nombreuses mesures sanitaires mises en place et parmi tous les pays que vous avez traversé, ce voyage n’a dû ressembler à aucun autre ?

Effectivement, les problèmes posés par la pandémie sont assez présents, mais les rencontres restent authentiques. La crise sanitaire n'a pas le même impact dans toutes les régions et les gens la perçoivent différemment. Il y a des endroits où les gens étaient très méfiants.

Que retiendriez-vous de ce voyage au Costa Rica ?

J'étais très content de découvrir un nouveau pays après deux ans d'interruption. En effet, je me suis arrêté pour réaliser "J'irai mourir dans les Carpates" avec Alice Pol et Max Boublil, un film de fiction sorti au cinéma l'année dernière. Il y a quelques mois, on se demandait tous si j'avais l'énergie de repartir à 62 ans. C'est chose faite, je roule, et je me demande même où sont les freins...